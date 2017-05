Det sker i dag: Novo løfter sløret for første kvartal

Store Novo-dag



Et af dansk erhvervslivs internationale flagskibe, medicinalgiganten Novo Nordisk, er klar med regnskab for de første tre måneder af året.



På forhånd venter flere analytikere torne i regnskabet, blandt andet på grund af rabatreformer og prisfald på insulin i USA.



Til gengæld vurderer de, at selv om resultatet i første kvartal kan være presset, så vil de kommende kvaraler se bedre ud. Regnskabet kommer klokken 7.30.



Sydbank klar med nye tal



Også Sydbank aflægger regnskab for første kvartal i dag, og det sker klokken 8.30.



går kom konkurrenten Jyske Bank med regnskab, hvor landets tredjestørste bank havde tjent over 1 mia. kr. før skat. Alligevel faldt aktien kraftigt på fondsbørsen.



dag er det så Sydbank-chef Karen Frøsigs tur til at lægge arm med markederne.



Også andre regnskaber



Coloplast er klar med kvartalsregnskab klokken 12.00. Fra udlandet er navne som Hugo Boss, Facebook, Volkswagen, Time Warner og BNP Paribas klar med nye tal



Og så er Yellen i fokus



Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, afslutter sit to-dages rentemøde med en beslutning om, hvor renten skal hen. De fleste analytikere forventer, at renten holdes i ro i denne omgang.