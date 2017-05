Tjekkiets premierminister træder tilbage efter opgør

Relateret indhold Artikler

Tjekkiets premierminister, Bohuslav Sobotka, træder tilbage efter et opgør med sin finansminister, Andrej Babis.



- Jeg vil om et øjeblik fremlægge mit ønske om tilbagetrædelse til præsident Milos Zeman, siger Sobotka.



Sobotka har krævet, at Babis, der er milliardær og tidligere forretningsmand, skal gøre rede for nogle af sine finansielle dispositioner. Han beskyldes blandt andet at udnytte huller i loven til at udstede skattefrie obligationer.



- Det er uacceptabelt, at Andrej Babis bliver siddende som finansminister, siger den afgående premierminister.



Babis har nægtet at have gjort noget forkert. Han sagde i sidste uge, at premierministeren var ude på at fyre ham.



Babis står i spidsen for midterpartiet Ano. Det har en stor føring i meningsmålingerne over Sobotkas socialdemokratiske parti.



Tjekkiets regering er en koalition af tre partier. Det næste valg i Tjekkiet skal finde sted i oktober.



/ritzau/AFP