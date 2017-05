Erdogan til EU: Forhandl med os - ellers er det farvel

Relateret indhold Artikler

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, kræver, af EU, at der tages hul på nye kapitler, som skal føre til tyrkisk medlemskab af unionen.



Sker det ikke, har Tyrkiet ikke længere noget at tale med EU om, siger han.



Den tyrkiske præsidents reaktion kommer, efter at EU's kommissær Johannes Hahn fortalte nyhedsbureauet Reuters, at Tyrkiet under Erdogan har vendt EU ryggen.



- Fra nu af er der ikke andre muligheder end at åbne de kapitler, I endnu ikke har åbnet, siger Erdogan.



De såkaldte kapitler beskriver, hvilke krav et ansøgerland skal leve op til for at blive medlem af det europæiske fællesskab.



- Hvis I ikke åbner dem, så farvel og tak, lyder det fra Erdogan.



/ritzau/Reuters