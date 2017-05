Le Pen beskyldes for at plagiere Fillon i 1. maj-tale

Relateret indhold Artikler

Tilhængere af den tidligere franske præsidentkandidat François Fillon fik formentlig kaffen galt i halsen, da de lyttede til Marine Le Pens 1. maj-tale.



Front Nationals Le Pen, der er med i opløbet om at blive Frankrigs præsident, brugte nemlig flere passager, som mindede meget om en tale, Fillon holdt 15. april.



I sin tale omtalte Marine Le Pen blandt andet Frankrigs tre maritime grænser på en måde, der ligger tæt på Fillons.



Den højreorienterede præsidentkandidat beskrev Italien som "vores søster", hvilket Fillon også gjorde.



Le Pen hev desuden et citat frem fra Georges Clemenceau, der var Frankrigs premierminister under Første Verdenskrig.



- Engang Guds soldat og nu frihedens soldat, Frankrig vil altid være idealets soldat, sagde Clemenceau dengang.



Præcis samme citat brugte Fillon i sin tale i midten af april.



Le Pen er blevet kritiseret for talen. Og på de sociale medier har hendes modstandere gjort grin med talernes lighedspunkter.



Front Nationals næstformand, Florian Philippot, afviser imidlertid kritikken over for Radio Classique. Det var et helt bevidst valg at læne sig op ad Fillons talepunkter for at få en debat om Frankrigs identitet, lyder det.



Talen skal ses som en hyldest til François Fillon, der røg ud i første runde af det franske præsidentvalg. Det siger Le Pens kampagnechef, David Rachline.



- Referencen er værdsat, også af Fillons tilhængere, siger David Rachline til tv-kanalen France 2.



Søndag afgøres det, om det bliver Le Pen eller midterpolitikeren Emmanuel Macron, der vinder kampen om præsidentposten.



På forhånd er favoritværdigheden hos Macron. I den seneste meningsmåling tirsdag står Macron til 60 procent af stemmerne mod Le Pens 40 procent.



Le Pen kæmper derfor for at hive flere vælgere over på sin side.



/ritzau/Reuters