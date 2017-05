Trump overvejer opsplitning af USA's største banker

Relateret indhold Artikler Aktieordbog

Mandag sendte Donald Trump kuldegysninger gennem den amerikanske bankverden, da han for første gang som præsident udtalte, at han overvejer en opsplitning af landets største banker.



Det skriver The Wall Street Journal.



I et interview med Bloomberg News fortalte Donald Trump, at han overvejer mulighederne for at øge reguleringen af finansverden og genetablere love, der forhindrer sammenlægningen af investerings- og handelsbanker.



Bankaktier dykkede i sekunderne efter, at Trumps udtalelser skabte overskrifter, men de steg efterfølgende hurtigt igen.



- Vær forberedt på flere overskrifter, der sender aktierne på nedtur i kølvandet på politikeres anti-Wall Street retorik, vurderer Ian Katz fra Capital Alpha, der er et førende analyseinstitut inden for finansverdenen.



Trump talte allerede i præsidentkampagnen om at splitte store banker op, men det er første gang, han gør det som præsident. Gary D. Cohn, der er Trumps ledende økonomiske rådgiver, er desuden fortaler for at forhindre banksammenlægninger.



/ritzau/FINANS