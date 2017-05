Relateret indhold Artikler

Hadprædikanter fra lande som Saudi-Arabien, USA, Syrien og Canada er blevet nægtet adgang til Danmark.



Udlændingestyrelsen har tirsdag offentliggjort en national sanktionsliste med de første seks navngivne religiøse forkyndere fra udlandet, som er udelukket fra at indrejse i Danmark af hensyn til den offentlige orden.



Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.



De seks personer er nævnt med navns nævnelse på nyidanmark.dk. Her kan man også se billeder af dem.



Indrejseforbuddet har en varighed af to år. Udlændingestyrelsen vil op til udløbet vurdere, om indrejseforbuddet skal forlænges eller ej.



