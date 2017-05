Det skriver medierne: Staten vil droppe ejerandel i Dongs olie

Ifølge Berlingske Busines s er der et brud på vej i forhold til hvordan staten har ejenandele i Nordsøen. I forlængelse af salget af Dongs aktiviteter er det ikke på tale, at statens Nordsøfonden skal have en ejerandel i projekter, der sælges fra. Der vil ifølge Business være et enkeltstående tilfælde.Den globale efterspørgsel på nye skibe synker mod havbunden som tungt bly. Det udfordrer danske maritime udstyrsproducenter. Samtidig ventes raterne for shipping-branchen at stige. Det skriver Berlingske.European Energy, der driver og udvikler bæredygtig energy vil nu ud på markeder uden for Europa. Og ifølge Finans.dk betyder det, at bagmændene er på jagt efter den kapital, der skal finansiere togtet ud af Europa. Pengene kan komme fra enten en industriel investor eller en børsnotering.Rusland er blevet et af verdens ti største legetøjsmarkeder. Legos salg vokser med 20-25 pct., og Billund-koncernen tager dermed markedsandele. Det skriver Finans.dk Et gennemsnit af aktieanalytikere vurderer, at Novo Nordisk vil levere et svagt resultat for første kvartal onsdag med tilbagegang på grund af rabatreformer og prisfald på insulin i USA. Men muligvis er det bunden for Novo Nordisk, der ses øge væksten resten af året.Efter cirka et års søgen har parterne fundet acceptable syns- og skønsmænd i sag, hvor Flügger kræver 50 mio. kr. i erstatning fra it-firma. Dermed er Flügger og it-leverandøren Datacon kommet et vigtigt skridt nærmere en afgørelse.