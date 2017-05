S-togene, der var stoppet midt i myldretiden på grund af en personpåkørsel ved Østerport Station, kører nu igen.



Det oplyser vagtchef Lars Westerweel, Københavns Politi.



S-togene omkring Østerport Station i København holdt mandag eftermiddag stille omkring tre kvarter i myldretiden, efter at en mand var blevet påkørt af et tog.



Omkring klokken 16 oplyste DSB, at der ikke kørte S-tog mellem Københavns Hovedbanegård og Svanemøllen Station, og at flere S-toglinjer havde længere rejsetider.



Der er kun få oplysninger om de nærmere omstændigheder ved påkørslen. Hos Hovedstadens Beredskab oplyser operationschef Brian Eriksson, at et tog ramte manden, mens han stod på perronen.



Han blev slynget ned på skinnerne, hvor Hovedstadens Beredskab er kommet ham til undsætning. Han er i ambulance blevet kørt på sygehuset, oplyser operationschefen.



Der er ikke oplysninger om den sårede mands tilstand.



/ritzau/