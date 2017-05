En person er mandag eftermiddag blevet påkørt af et tog på Østerport Station, oplyser vagtchef Lars Westerweel, Københavns Politi.



Påkørslen påvirker togtrafikken i myldretiden. Omkring klokken 16 oplyser DSB, at der ikke kører S-tog mellem Københavns Hovedbanegård og Svanemøllen Station.



Flere S-toglinjer har længere rejsetider mandag eftermiddag.



Der er ikke oplysninger om, hvor lang tid der vil gå, inden togene kan komme i gang igen.



Der er heller ikke oplysninger om de nærmere omstændigheder ved påkørslen ud over, at et tog har ramt en person, der stod på perronen.



/ritzau/