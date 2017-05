Det sker i dag: Jyske Bank og DSV er klar med nye regnskaber

Relateret indhold Aktieordbog

To af de tunge spillere på fondsbørsen aflægger regnskab for første kvartal. Det er Danmarks tredjestørste bank, Jyske Bank, og transportgiganten DSV, der sætter ord og tal på, hvordan årets start er forløbet. DSV kører regnskabet ud kl. 7.30, mens Jyske Bank er klar kl. 8.00.



I udlandet er en række af de helt store giganter også klar med nye regnskabstal, nemlig Apple, Merck & Co, Pfizer, BP og Mastercard. Apple-regnskabet kommer dog først sent på aftenen og er i modsætning til de andre et regnskab for andet kvartal på grund af forskudt regnskabsår.



PMI-nøgletal over hele verden giver en temperaturmåling på, hvor travlt virksomhederne har. I løbet af natten tikker PMI'er ind fra både Japan og Kina, mens Tyskland, Italien, Eurozonen og Storbritannien kommer ud på formiddagen.



Den danske statsminister skal afsted i tre dage, hvor han blandt andet skal møde Kinas præsident Xi Jinping og premierminister Li Keqiang. Målet er at styrke samarbejdet mellem danske og kinesiske myndigheder. Det er første officielle statsbesøg i ni år.

