Blair melder sig klar i britisk politik i kamp mod brexit

Relateret indhold Artikler

Tidligere premierminister Tony Blair melder sig atter ind i britisk politik med det klare formål at bekæmpe brexit.



Men han erkender, at han fortsat er en politisk skikkelse, der splitter landet.



Den tidligere leder for Arbejderpartiet siger, at han ikke vil stille op ved det britiske parlamentsvalg 8. juni.



Men han erklærer sig klar til at få "beskidte hænder" ved at være med til at forme debatten om de forhandlinger, der skal føre til, at briterne melder sig ud af EU.



- Jeg ved godt, at i samme øjeblik jeg stikker mit hoved ud af døren, så får jeg en spand møg hældt i hovedet, men jeg føler meget stærkt for dette her, siger han til avisen Daily Mirror.



- Jeg ønsker ikke at være i en situation, hvor vi gennemlevet dette øjeblik i historien, og jeg ikke havde noget at sige om det. For det ville betyde, at jeg var ligeglad med dette land. Det er jeg ikke, forklarer han.



Et lille flertal af de britiske vælgere besluttede i juni sidst år, at Storbritannien skal forlade EU. Premierminister Theresa May aktiverede for lidt over en måned siden den to år lange skilsmisseproces.



/ritzau/AFP