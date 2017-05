Tre kvinder anholdt i London i sag om mulig terror

Relateret indhold Artikler

Tre unge kvinder er mandag anholdt i det østlige London i forbindelse med efterforskningen af et planlagt angreb, som britisk antiterrorpoliti forhindrede i sidste uge.



Det oplyser britisk politi i en pressemeddelelse.



Det drejer sig om to 18-årige og en 19-årig, der blandt andet er mistænkt for at have bidraget til forberedelsen af angrebet.



I sidste uge blev seks personer anholdt, da politiet stormede en lejlighed i det nordlige London med tåregas. Efterfølgende blev det bekræftet, at aktionen havde forhindret et planlagt angreb.



Ved politiets operation blev en kvinde hårdt såret af skud. Hun var blandt de mistænkte. Kvinden er siden udskrevet fra hospitalet.



Ifølge Neil Basu, koordinator hos antiterrorkorpset, var britisk politi nødt til at gribe ind.



- Den væbnede operation var nødvendig på baggrund af de efterretninger, vi havde, sagde Basu med henvisning til, at politiet sprøjtede tåregas ind i lejligheden.



Torsdag eftermiddag blev en 27-årig mand anholdt for våbenbesiddelse ved Whitehall i London, hvor flere ministerier ligger.



Han var i forvejen kendt af britisk antiterrorpoliti og af efterretningstjenesten MI5.



London blev ramt af et angreb i marts. Her kørte en mand en bil ind i en gruppe mennesker på Westminster-broen og dræbte fire mennesker, inden han løb mod parlamentet og stak en betjent ihjel.



/ritzau/Reuters