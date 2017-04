Eminem sagsøger newzealandsk nationalparti for sangbrug

Relateret indhold Tilføj søgeagent Eminem

Den amerikanske rapper Eminem har vundet utallige priser og solgt mio. af plader.



Nu vil rapperen også forsøge at vinde et sagsanlæg mod det regeringsbærende newzealandske parti, Nationalpartiet.



Anklagen mod partiet er, at det har brugt en sang, der minder særdeles meget om Eminems sang "Lose Yourself", i en kampagnefilm i 2014.



Derfor indledte rapperens advokater mandag en høring ved en domstol i Wellington. Her sagde de blandt andet, at rapperen aldrig gav tilladelse til, at Nationalpartiet brugte sangen.



"Lose Yourself" var med i filmen "8 Mile" fra 2002.



Advokat Garry Williams sagde, at partiet brød ophavsretten fra Eminems udgiver, Eight Mile Style, da de brugte nummeret til tv-reklamen.



Advokaten sagde i retten, at sangen er "ikonisk". Den vandt da også både en oscarstatuette og to grammyer.



Derfor mener Eminems advokater, at rettighederne til sangen er "enormt værdifulde".



Udgiveren har sjældent givet tilladelse til, at sangen kan bruges i reklamer.



Williams sagde, at sangen, der toppede hitlister i 24 lande, omhandler "det at miste sig selv i et øjeblik og ikke at gå glip af muligheder i livet."



"Det er derfor, at sangen appellerer til folket og dem, der ønsker at influere folket ved at bruge den i reklamer," siger advokaten.



Det fremgår endnu ikke, hvilken erstatning rapperen søger.



Nationalpartiets advokater vil argumentere, at den sang de brugte, kun var en efterligning af det oprindelige nummer.



Ifølge partiet er sangen en del af et katalog, som det har købt fra firmaet Beatbox. Den hedder "Eminem-esque".



Det forventes, at Nationalpartiets advokater vil argumentere for, at alle former for brud på ophavsretten var utilsigtet.



Partiets kampagnechef fejede kritikken til side, da den første gang opstod i 2014.



"Vi mener, at det er ret lovligt. Jeg tror bare, de gutter laver sjov," sagde han dengang til en samling journalister.



Høringen i sagen tager efter planen seks dage.



/ritzau/AFP