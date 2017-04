It-kommentator: Vi risikerer en ny klasse af ubrugelige

Relateret indhold Artikler

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) søsætter 1. maj sit særlige Disruptionråd, der skal sikre, at der fortsat er job til danskerne, når ny teknologi som robotter og kunstig intelligens vil overtage stadig flere arbejdsopgaver.



Både Lars Løkke Rasmussen og LO-formand Lizette Risgaard tror, at det også denne gang vil lykkes at skabe nye job i kølvandet på den teknologiske udvikling.



Så optimistisk er it-kommentator og journalist Dorte Toft dog ikke.



"Jeg håber, at de får ret, men jeg tvivler," siger Dorte Toft.



Hun blev kendt for afsløringen af, at Stein Baggers IT Factory var et luftkastel. Og det kan troen på en fremtid med job til alle også vise sig at være, mener hun.



"Det, jeg lægger mærke til, er, at det er mange inden for teknologiens verden, der tvivler," siger Dorte Toft.



Bandt de mest kendte er Martin Ford, hvis bog "Rise of the Robots" tegner et billede af en fremtid, hvor robotter og kunstig intelligens overtager ikke bare ufaglærtes, men i stigende grad også højtuddannedes job.



Eksempelvis vil kræftlæger få kamp til stregen, fordi kræftdiagnoser kan stilles mere præcist via kunstig intelligens.



Truslen mod højtuddannede er også en af grundene til, at Akademikernes Centralorganisation er rasende over ikke at være en del af Løkkes Disruptionråd.



"Højtuddannede bliver ikke repræsenteret i rådet. Det er uforståeligt."



"Digitalisering og automatisering af job sker også i stort omfang inden for forskning, forvaltning, sundhed, advokatbranchen, ingeniørarbejde," siger formanden for Akademikerne, Lars Qvistgaard.



Dorte Toft giver Løkke og Lizette Risgaard ret i, at tidligere teknologiske spring har ført til masser af nye job og brancher, som man aldrig havde hørt om før.



I 1990 havde de færreste formentlig troet, at nogle af verdens største virksomheder med økonomier på størrelse med europæiske lande i dag ville være Amazon, Google og Facebook.



Virksomheder, der har baseret deres forretning på internettet, som de færreste dengang kendte.



Dorte Toft ser dog klare tegn på, at historien ikke vil gentage sig denne gang.



"Med den nye generation af robotter og udviklingen i kunstig intelligens kommer det så tæt på det, vi mennesker har været alene om at kunne. Vores "eneståenhed" bliver mindre og mindre."



"Det er derfor, jeg tror, vi er i fare denne gang," siger Dorte Toft.



Hun peger på, at robotter i stigende grad kan bevæge sig som mennesker, mens kunstig intelligens bliver i stand til selv at se nye mønstre.



Kombinerer man det med, at teknologien samtidig bliver så billig, at også små virksomheder kan bruge den, så kan det betyde farvel til mange job, mener Dorte Toft.



/ritzau/