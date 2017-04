Det skriver medierne: Staten hyrer investeringsbank til Postnord

Den danske stat har hyret den britiske investeringsbank Rotschild til at regne på, hvad det vil koste at splitte Postnord op i to nationale selskaber. Det skriver Berlingske Business . Angiveligt presser svenskerne på for at en opsplitning af selskabet, og Rotschild skal regne på, hvad den danske stat skal kræve, hvis det bliver tilfældet. Investeringsbankens anbefalinger skal lande før sommeren.Den succesfulde iværksætter Peter Knudsen, der står bag blandt andet Altan.dk, er tilbage med iværksætterlysten og starter ny virksomhed i København. Det skriver Berlingske Business Alm. Brand sløjfer nu det mest almindelige gebyr, såkaldt formidlingsprovision. Der er tale om et gebyr, der årligt skaffer bankerne op mod 10 mia. kr. fra private investorer. Det skriver Finans.dk . Målet er ifølge Alm. Brand at tiltrække flere kunder, så tabet i indtjening bliver afbødet.Lukning af dagligvarekæden Kiwi betyder nu, at konkurrenterne Netto og Rema 1000 går i krig om at kapre Kiwis kunder. Det vurderer Retail Instiute Scandinavia over for Finans.dk Det privatejede energiselskab Verdo ramte sin højeste omsætning og driftsindtjening nogensinde i 2016, men en stor nedskrivning på et britisk træpilleprojekt giver en stor nedskrivning og et trecifret milliontab på bundlinjen.Det bliver 4. maj, der bliver sidste børsdag for Nordic Blue Invest, den tomme børsskal, der er 32 pct. ejet af Hellerup Finans. Selskabet er blevet skubbet ud af børsen, fordi det ingen aktiviteter har.