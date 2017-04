Otte personer i alderen 28-47 år vil lørdag eftermiddag blive fremstillet i grundlovsforhør i Dommervagten i København i en omfattende narkosag.



"De er sigtet for grov indsmugling og distribution af betydelige mængder euforiserende stoffer," fortæller anklager Mads Frandsen fra politiet særlige enhed mod organiseret kriminalitet Særlig Efterforskning Øst.



Ifølge politiets mistanke står de otte, der har forbindelse til Balkan, bag indsmugling og distribution af narkotika af flere forskellige slag slags.



De er sigtet for adskillige kilo heroin og kokain samt nogle hundrede kilo skunk. Desuden er de sigtet for at indsmugle amfetaminolie, som ifølge sigtelsen kunne bruges til at fremstille op mod 20 kilo amfetamin.



Personerne er anholdt efter en forholdsvis kortvarig efterforskning, der blev indledt i januar, oplyser Mads Frandsen.



Anklageren vil bede dommeren om at lukke dørene for offentligheden, når de otte lørdag eftermiddag fremstilles i grundlovsforhør.



