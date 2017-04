Politiet i Malmø har fredag skudt og såret en ung mand i forbindelse med en formodet bortførelse i Malmø.



En ung kvinde var blevet bortført, og politiet havde fået oplysninger om, at hun befandt sig på en adresse i Malmø-bydelen Holma.



- Vi havde en mistanke om, at hun var i fare. Derefter blev det besluttet, at politiet skulle gøre en indsats på adressen, siger politiets pressetalsmand Calle Persson.



Kvinden var på adressen og er nu bragt i sikkerhed.



Under politiindsatsen mødte betjentene en bevæbnet mand, som menes at være gerningsmanden, oplyser Calle Persson. Det fik politiet til at affyre et skud.



Den sårede mand er kørt på sygehuset, hvor politiet er i færd med at afhøre ham.



Det er uklart, hvilke skader han har, men politiet har kunnet tale med ham, oplyser pressetalsmanden.



Øjenvidner siger til avisen Sydsvenskan, at manden blev skudt i benet.



Politiet er desuden ved at undersøge, om der kan være medsammensvorne på fri fod.



Foruden den sårede mand er yderligere en mand anholdt i sagen om bortførelse af den unge kvinde.



Skuddramaet fandt sted ved 17-tiden.



Politiet vil ikke umiddelbart oplyse yderligere om den formodede bortførelse men siger, at kvinden ikke har behov for akut lægehjælp.



Sydsvenskan skriver, at den unge kvinde er blevet bortført inden for det seneste døgn.



/ritzau/TT