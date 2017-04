Relateret indhold Artikler

Der er rejst tiltale mod seks personer for at være rejst til Syrien for at kæmpe for Islamisk Stat, oplyser anklagemyndigheden på Twitter.



Det drejer sig om seks mænd i alderen 20 til 29 år.



Fem af de unge mænd blev anholdt tilbage i april sidste år. Den sjette blev anholdt og fængslet først på sommeren 2016.



/ritzau/