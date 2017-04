Relateret indhold Artikler

Der har længe været spekulationer om, at tyrkiske ambassader overvåger det tyrkiske miljø i andre lande.



Alligevel vækker det opsigt, at en religiøs rådgiver for den tyrkiske ambassade i Danmark nu åbent indrømmer indsamling af oplysninger om dansktyrkere.



Det mener Mellemfolkeligt Samvirkes mellemøstanalytiker, Pola Rojan Bagger, der også er tidligere Tyrkiet-korrespondent.



- Nu hvor vi har det sort på hvidt, er det egentlig meget overraskende, at landets myndigheder går ud og meget åbent erkender noget, der strider imod europæisk lovgivning, siger han.



- Det er overraskende. Det bekræfter spekulationer gennem årevis, og det er meget opsigtsvækkende, tilføjer Pola Rojan Bagger.



Rådgiveren, Adnan Bülent Baloğlu, bekræfter fredag over for Kristeligt Dagblad, at der er indsamlet oplysninger om fire mænd og 14 skoler i Danmark.



- Denne indsamling af information er en stats refleks på et forfærdeligt kupforsøg, hvor folk er blevet brutalt dræbt.



- Hvis de mennesker render rundt blandt os, må vi vide det, siger han til avisen med henvisning til et blodigt kupforsøg sidste sommer.



Men tyrkiske myndigheders overvågning af tyrkere uden for landets grænser har en lang historik, påpeger Pola Rojan Bagger.



- Det er i virkeligheden en gammel praksis, at de tyrkiske ambassader helt tilbage til de urolige 1980'ere og 1990'ere gjorde sig i efterretningsvirksomhed i de lande, som de arbejdede i, siger han.



Mellemøstanalytikeren understreger, at kupforsøget var alvorligt og bør efterforskes.



- Men at tage den efterforskning til andre lande og overvåge borgere i fremmede lande strider simpelthen imod, hvad der er i orden og ikke er, fastslår Pola Rojan Bagger.



