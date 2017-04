De praktiserende læger skal fortsætte arbejdet under de samme vilkår, som de arbejder under i dag.



Natten til fredag brød forhandlingerne om en ny overenskomst mellem Praktiserende Lægers Organisation, PLO, og Regionernes Lønnings- og takstnævn, RLTN, sammen.



Parterne har forhandlet i et halvt års tid om en ny overenskomst for de praktiserende læger og deres omkring 2100 klinikker landet over.



Den kuldsejlede aftale ærgrer Anders Kühnau, der er forhandlingsleder for Danske Regioner og formand for RLTN:



"På borgernes og patienternes vegne ærgrer jeg mig virkelig over, at aftalen ikke bliver til noget," siger han i en pressemeddelelse.



Aftalen ville ifølge regionerne have sikret bedre lægedækning i hele landet, bedre hjælp til kronikerpatienter og tættere samarbejde mellem hospital og almen praksis.



Også PLO-formand Christian Freitag ærgrer sig. Han håber dog, at forhandlingerne kan blive genoptaget på et senere tidspunkt.



"Det er ikke indholdet i aftalen, der skiller os ad. Det er den anden del: økonomien. Der er en økonomisk afstand, som gør, at vi desværre ikke har kunnet skrive under endnu," siger han.



"Men vi er naturligvis klar til at genoptage forhandlingerne, når vi har været hver for sig," tilføjer han.



Regionerne har tilbudt PLO en samlet investering i almen praksis på 1,8 milliarder kroner fra 2018 til 2020.



"Vi har tilbudt PLO et historisk stort løft og at flytte opgaver fra hospitalerne til almen praksis, med tilhørende økonomi vel at mærke," siger Anders Kühnau.



De praktiserende læger fortsætter arbejdet i almen praksis under den økonomiramme og de vilkår, der ligger i den eksisterende aftale. Overenskomsten kan opsiges med seks måneders varsel af begge parter.



Danske Regioner vil tage kontakt til regeringen for at drøfte mulighederne for at forlænge den nuværende overenskomsts økonomiprotokollat.



