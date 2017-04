Kvinde død af kvæstelser fra lastbilangreb i Stockholm

Relateret indhold Artikler

Svensk politi oplyser, at en kvinde er død af kvæstelser, som hun fik ved et lastbilangreb i Stockholm. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.



- Yderligere en person er død som følge af terrorangrebet på Drottninggatan 7. april, skriver det svenske politi på sin hjemmeside.



Det er en 60-årig kvinde, som døde fredag morgen. Hun var indlagt på et sygehus i det sydlige Sverige, hvor hun blev behandlet for de kvæstelser, som hun fik ved angrebet.



Kvinden er det femte dødsoffer for angrebet. 15 personer blev kvæstet.

Angrebet skete ved stormagasinet Åhléns i Drottninggatan i det centrale Stockholm, da en lastbil bragede ind i fodgængere.



Svensk politi har anholdt en 39-årig usbekisk mand, der var blevet udvist af Sverige, for angrebet. Han er fortsat fængslet.



Den 39-årige erkendte få dage efter et grundlovsforhør, at det var ham, der sad bag rattet i den lastbil, der kørte ind i menneskemængden i den svenske hovedstad.



Det er siden angrebet kommet frem, at han tidligere har udtrykt sympati for "ekstreme organisationer", deriblandt den militante bevægelse Islamisk Stat.



/ritzau/TT