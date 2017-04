Dansk dokumentarfilm vinder alt på prestigefyldt festival

The #Tribeca2017 Award for Best Documentary Feature goes to... Elvira Lind for BOBBI JENE. pic.twitter.com/l2yui8gSm8 -- Tribeca (@Tribeca) 27. april 2017

Den danske dokumentarfilm "Bobbi Jene" af Elvira Lind fik hele pladen fuld til den prestigefyldte filmfestival Tribeca Film Festival i New York.Dokumentaren vandt både prisen for "Bedste dokumentarfilm", "Bedste fotograf" og "Bedste klip", oplyser producenten bag, Sonntag Pictures, i en pressemeddelelse.Filmen skildrer en amerikanske danser ved navn Bobbi Jene og følger hendes valg om at træde ud af sin mentors skygge for at dyrke sin egen karriere.Mentoren er den legendariske israelske koreograf Ohad Naharin, står der i pressemeddelelsen.Lovprisningen af "Bobbi Jene" var stor fra juryen på festivalen, der blandt andet er stiftet af verdensstjernen Robert De Niro."Den her film samler to kunstnere, en filmskaber og en caseperson, som bringer intimiteten i non-fiktionen mod nye, modige højder," lød det ifølge pressemeddelelsen.Producerne bag filmen, Julie Leerskov og Sara Stockman, kalder fortællingen "klog og intim"."Det er en fornem anerkendelse af Elvira Linds arbejde, der stædigt og determineret har arbejdet med filmen i mere end fire år," udtaler de i pressemeddelelsen.Filmens succes på festivalen, hvor den havde verdenspremiere, viser samtidig, at publikum søger væsentlige og perspektiverende fortællinger, understreger de."Man snakker både i Hollywood og i Danmark om, at film om og med kvinder mangler. Elvira har med sin film sprunget en bombe under forestillingen om, at den slags fortællinger ikke har en berettigelse og et publikum.""Bobbi Jene" er en dansk/svensk co-produktion med støtte fra blandt andet Det Danske Filminstitut, DR, Nordisk Film og TV Fond og de nordiske tv-stationer.Dokumentaren har dansk premiere i september 2017 i de danske biografer./ritzau/