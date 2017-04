Det skriver medierne: Statsselskab skovler penge ind

Børsen



Efter at have brugt 16 år på at opbygge tøjkoncernen DK Company, gør Jens Poulsen nu klar til at sælge en del af milliardkoncernen til en kapitalfond. Det skal mere fart på forretningen, og Danske Banks corporate finance-afdeling er hyret til at finde en køber. Du kan læse historien her. Ejerne bag vandbehandlingsselskabet Aquaporin, der udvikler teknologi til rensning af alle former for vand, planlægger en børsnotering af selskabet. Danske Bank er hyret til at løse opgaven. Du kan læse historien her. Nordeas tanker om at flytte til Danmark sætter regeringen under pres. Flere kræver nu svar på, om Danmark skal tilslutte sig EU's bankunion. Læs historien her. Statsselskabet EKF skovler penge ind ved at låne ud til de danske virksomheder, som bankerne ikke tør røre ved. Nu skal der endnu flere kunder i butikken, siger den nye formand, Christian Frigast.Danmark har ifølge ATP-chef Christian Hyldahl indhentet udlandet, når det kommer til aflønning af topchefer. Han efterlyser mod og ærlighed til at aflønne under gennemsnittet.Betalingsgiganten Nets sætter et angreb ind mod Danske Bank i den nordiske betalingskrig. En ny mobilbetalingsløsning, der skal dyste med den populære betalingsapp MobilePay, rullede torsdag ud i danske butikker.Den danske redningskoncern Falck befinder sig i en historisk dyb krise. Nedturen har på bare to år halveret værdien af Falck, viser det seneste regnskab fra selskabets suverænt største aktionær, den stenrige Lundbeck-fonden.Ringkjøbing Landbobank venter, at de samlede omkostninger vil stige ca. 3 pct. i 2017. Til juni hæver banken en vifte af gebyrer med op til 50 pct. Vi skal være markedskonforme, siger direktøren.