Mand terrorsigtes for at have knive ved britisk parlament

En mand er torsdag eftermiddag anholdt for våbenbesiddelse ved Whitehall i London, hvor flere ministerier ligger.



Den anholdte tilbageholdes efter terrorparagrafferne, oplyser politiet i den britiske hovedstad på sin hjemmeside.



Han er mistænkt for våbenbesiddelse og for "forøvelse, forberedelse og anstiftelse af terrorhandlinger", skriver politiet.



Sagen efterforskes nu af politiets terrorbekæmpelse, fremgår det af meddelelsen.



Bevæbnet politi og betjente i hvide beskyttelsesdragter er torsdag eftermiddag talrigt til stede ved regeringsbygningerne i London. Det er umiddelbart ikke klart, hvad der præcis foregik i området.



Politiet har afspærret indgangen til parlamentet og lukket for noget af biltrafikken i området, skriver Reuters.



Ingen er kommet til skade, skriver politiet i en kort meddelelse.



En BBC-journalist oplyser på Twitter, at der er fundet to knive på jorden ved Whitehall. Andre meldinger lyder på, at der var tre knive.



Politiet bekræfter, at der er beslaglagt knive fra manden, men oplyser ikke hvor mange.



En talsmand for premierminister Theresa May oplyser, at hun ikke befandt sig i sin embedsbolig i Downing Street 10, da episoden fandt sted.



Den anholdte er sidst i 20'erne. Han blev stoppet som led i en "igangværende operation" klokken 14.22 (15.22 dansk tid), meddeler politiet.



Myndighederne i London er i forhøjet beredskab efter et angreb i London i sidste måned.



Her pløjede en mand en bil ind i en gruppe fodgængere på Westminster-broen og dræbte fire mennesker, inden han løb mod parlamentet og stak en betjent ihjel.



Torsdag er sidste dag, parlamentet er samlet, inden briterne går til valg 8. juni.



