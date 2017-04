Relateret indhold Artikler

15 russiske soldater er meldt savnet, efter at et russisk krigsskib er kollideret med et fragtskib i Sortehavet. Det skriver Reuters.



Krigsskibet med navnet Liman er ved at synke.



Ifølge norske NTB fandt ulykken sted i tyrkisk farvand cirka 40 kilometer nordvest for Istanbul.



78 personer er blevet evakueret fra krigsskibet, oplyser Tyrkiets kystvagt.



Det andet skib stammer fra det vestafrikanske land Togo og skal angiveligt have haft kvæg om bord, oplyser den tyrkiske tv-station NTV.



/ritzau/