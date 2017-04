20-årig stjal NemID-oplysninger via offentlige computere

Relateret indhold Artikler

En 20-årig mand er blevet idømt to år og seks måneders fængsel i en sag om groft databedrageri og identitetstyveri mod otte personer.



Den dømte mand havde hævet knap to millioner kroner fra personernes bankkonti.



Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse torsdag. Sagen har kørt i Retten i Aarhus, hvor der faldt dom onsdag.



Manden havde installeret såkaldte keyloggers på en række offentlige tilgængelige computere, herunder biblioteker.



Ved hjælp af dem kunne han kopiere og gemme de oplysninger, der blev tastet ind på computerne.



På den måde fik adgang til brugernavn og koder til NemID-nøglekort på de otte forurettede personer.



Med de oplysninger kunne han hæve omkring 1,8 millioner kroner fra deres bankkonti.



Anklager Rosa Pape kalder bedrageriet for "voldsomt groft".



- Det begynder med identitetstyveri, hvorefter han tømmer deres bankkonti, optager lån og i det hele taget har fri adgang til at benyttes deres NemID, uden at de aner noget om det - før det er for sent, siger anklageren i pressemeddelelsen.



Den 20-årige er også dømt for at have misbrugt identiteten på én af de otte forurettede.



Med hendes identitet optog han lån for i alt 119.000 kroner samt fik udstedt kreditkort i hendes navn, som han hævede godt 55.000 kroner på.



Den 20-årige arbejdede ifølge politiet ikke alene, men sammen med flere andre bagmænd. Men dem har det ikke været muligt for politiet at identificere.



Den 20-årige mand har anket dommen til landsretten.



/ritzau/