To betjente tiltalt for at modtage bestikkelse fra Karsten Ree

To betjente fra Nordsjællands Politi er blevet tiltalt af Statsadvokaten i København for at have modtaget bestikkelse fra erhvervsmanden Karsten Ree.



Bestikkelsen er ifølge anklageskriftet sket i perioden fra marts 2015 til 29. november 2015.



Bestikkelsen var i form af et gratis ophold på et ressort i Kenya og på et luksushotel på Zanzibar, fremgår det.



Betjentene havde tidligere efterforsket Karsten Ree i en straffesag, hvor han ifølge Radio 24syv var mistænkt for menneskehandel. Sigtelserne mod ham blev dog frafaldet.



/ritzau/