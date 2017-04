Amerikansk rapper fuldender Roskilde Festivals program

Roskilde Festival har offentliggjort de sidste kunstnere og årets spilleplan.



Det er blandt andre rapperen Nas fra New York, der er med til at fuldende programmet.



Programmets amerikanske hip-hop-udvalg bliver styrket yderligere af kunstnerne Freddie Gibbs og Young M.A., mens metalfans kan se frem til kunstnerne Cult of Luna og Trap Them.



Det oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse.



Spilleplanen for årets festival med tider og scener er nemlig blevet offentliggjort, så gæsterne kan begynde at planlægge deres festival.



Når Roskilde Festival bliver skudt i gang lørdag 24. juni, kan man dermed vælge mellem 179 koncerter.



Det bliver første gang, at rapperen Nas fra New York, der i karrieren har solgt over 25 millioner plader, skal gæste Roskilde Festival.



For få uger siden kunne han bekræfte, at hans næste album udkommer senere i 2017, hvorfor festivalens gæster højst sandsynligt kan se frem til at stifte bekendtskab med nye numre.



Tidligere har Roskilde Festival afsløret, at navne som The Weeknd, Foo Fighters og The XX skal gæste festivalen.



Da festivalen afslørede det fulde program, udtalte programchef Anders Wahrén, at det blandt andet er politik, som kendetegner musikken og årets bands.



- Vi begynder at se i år, at der kommer lidt mere politisk holdning ind i musikken. Det kan både være om lige rettigheder, lighed mellem kønnene, race og så videre, sagde han ved den lejlighed.



I pressemeddelelsen oplyser Roskilde Festival, at der stadig er et begrænset antal endagsbilletter tilbage.



Festivalen løber i år af stablen 24. juni til lørdag 1. juli 2017. Hvert år deltager omkring 130.000 i festivalen.



/ritzau/