Kilde: Le Pen mistænkes for misbrug af 37 millioner kroner

Relateret indhold Artikler

Europa-Parlamentet mistænker den franske præsidentkandidat og Front National-forkvinde, Marine Le Pen, for at have misbrugt langt flere EU-midler end tidligere.



I alt skal hun angiveligt have lønnet ansatte for fem millioner euro - eller hvad der svarer til 37 millioner kroner.



Det skriver AFP, der citerer en unavngiven kilde bag en undersøgelse i Europa-Parlamentet.



Tidligere lød det misbrugte beløb på 2,5 millioner kroner, som Le Pen ifølge anklagen skulle have aflønnet sin livvagt og andre ansatte i partiet Front National, mens hun var medlem af Europa-Parlamentet.



Franske dommere har bedt EU-Parlamentet ophæve Le Pens immunitet, så hun kan blive efterforsket for det mulige misbrug af midler.



Marine Le Pen har hidtil afvist at afgive forklaring i sagen med henvisning til, at hun nyder parlamentarisk immunitet som medlem af EU-Parlamentet.



Le Pens immunitet er tidligere blevet ophævet i forbindelse med en anden sag, hvor hun efterforskes for at have delt voldelige billeder på sociale medier.



Marine Le Pen er lige nu med i slutkapløbet om at blive Frankrigs næste præsident. Søndag gik hun videre fra første valgrunde sammen med centrumpolitikeren Emmanuel Macron.



Sidste og afgørende runde af det franske præsidentvalg finder sted søndag 7. maj.



Foreløbige målinger spår, at Macron løber med sejren. Men siden søndagens resultat har flere franske vælgere peget på, at det er Marine Le Pen, der er kommet bedst fra start, skriver Reuters.



/ritzau/