Merkel: EU's forhold til Tyrkiet er hårdt ramt

Forholdet mellem EU og Tyrkiet er alvorligt ramt oven på præsident Recep Tayyip Erdogans handlinger den seneste uge.



Det fastslår Tysklands kansler, Angela Merkel, i en tale til Forbundsdagen.



- Den seneste uges udviklinger har ramt tysk-tyrkiske forbindelser og den europæisk-tyrkiske forbindelse hårdt, siger hun.



Onsdag suspenderede Tyrkiet ifølge tv-stationen CNN Türk i alt 9103 politifolk og andre ansatte inden for politiet.



Det skete, fordi de mistænkes af de tyrkiske myndigheder for forbindelse til Fethullah Gülen. Han står ifølge præsident Erdogan bag et mislykket kupforsøg i juli sidste år.



Tidligere på dagen blev over 1100 personer anholdt på grund af deres formodede tilhørsforhold til Gülen-bevægelsen.



Et flertal af de tyrkiske vælgere stemte 16. april for en forfatningsændring, der sikrer Tyrkiets præsident mere magt.



Afstemningen af blevet kritiseret for at være udemokratisk.



Tirsdag besluttede Europarådets Parlamentariske Forsamling at indlede en fuld overvågning af demokratiets tilstand i Tyrkiet.



Siden kupforsøget sidste år er knap 50.000 tyrkere blevet fængslet på mistanke om at tilhøre Gülen-bevægelsen.



Over 100.000 er blevet fyret fra deres job, heriblandt også mange soldater og politifolk.



Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, advarer torsdag Tyrkiet og opfordrer landet til at respektere retssikkerheden.



- Tyrkiet har retten til at beskytte sig selv og retsforfølge de, der var bag det forfejlede kupforsøg.



- Men det skal ske på baggrund af fuld respekt for retssikkerheden, siger han forud for et møde med EU's forsvarsministre.



