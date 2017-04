Efter 12.000 kilometer: Tog fra Storbritannien kommer til Kina

Relateret indhold Artikler

Med et tut i hornet forlod et 600 meter langt knaldrødt godstog i begyndelsen af april remisen i den britiske by Stanford-Le-Hope til tonerne af et symfoniorkester, mens britiske og kinesiske flag blafrede i vinden.



Kursen var sat mod den østkinesiske by Yiwu - 12.000 kilometer væk ad Silkevejen, som Kina er i færd med at genoplive.



Torsdag ankommer toget efter tre ugers rejse gennem ni lande lastet med britiske varer som whisky, sodavand, babyudstyr og vitaminer i de 32 togvogne.



Turen har taget omkring halvdelen af den tid, det ville tage at rejse fra Storbritannien med skib til det østlige Kina. Og samtidig er det billigere end flytransport, skriver AFP.



Begge lande øjner nye muligheder i Silkevejen, som gennem århundreder var en vigtig handelsrute mellem Kina og datidens store købstæder som Istanbul og Venedig.



Togforbindelsen er en del af Kinas handelsstrategi om at etablere nye Silkeveje på både landjorden og til havs.



Strategien, der kaldes Obor (one belt, one road) blev allerede præsenteret af præsident Xi Jinping i september 2013.



Og om nogle uger afholder Kina Silkevejens Forum, der bliver årets største diplomatiske arrangement i landet.



Men mistroen til Kinas motiv bag handelsstrategien er udbredt blandt kritikere, og flere vestlige lande bliver væk fra topmødet i Beijing.



"Det er ikke en win-win, som kineserne plejer at kalde det," udtaler en højtstående diplomat fra EU onsdag til Reuters.



"Det handler om, at Kina ønsker at opnå dominans."



Storbritannien, der i marts påbegyndte den møjsommelige vej ud af EU-fællesskabet efter sidste års folkeafstemning, ser anderledes positivt på den nye transportvej.



I 2016 var Kina briternes syvendestørste eksportmarked, skriver AFP.



Og en styrket handel med kineserne er blandt briternes topprioriteter i den nye virkelighed oven på brexit.



Den nye Silkevej har i forvejen forbindelse til 14 andre lande.



Ifølge BBC har kineserne planer om at føje yderligere 20 europæiske ruter til det evigt voksende tognet.



/ritzau/