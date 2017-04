Det skriver medierne: Topchef står til millionbonus trods milliardtab

Børsen



TCM Group, der står bag Tvis Køkkener og Svane Køkkenet, skal på børsen. Værdien ventes at blive godt 1 mia. kr. Ejeren, kapitalfonden IK Investment Partners, er tavs, men direktør og medejer Ole Lund Andersen oplyser, at med en kapitalfond som ejer "er man altid til salg". Køkkenkæden har haft tocifrede vækstrater i seks år i træk. Du kan læse historien her. A.P. Møller-Mærsk præsenterer nu shipping-gigantens første store tiltag inden for en spirende satsning på digitalisering. Mærsk har indgået samarbejde med Microsoft, hvor al produktudvikling fremover bliver håndteret på Microsofts Azure, i en cloudløsning. Inspiration fra pakkeselskaber skal give ydelser gennem ny fælles it-platform. Du kan læse historien her. Seas-NVE lander et overskud på 5,2 mia. kr., efter at selskabets Dong-aktier blev mere end fordoblet i værdi ved børsnoteringen sidste år. Resultatet er omtrent 30 gange højere end året forinden, og det overstiger endda årets omsætning, der ligger på 3,5 mia. kr., med 1,7 mia. kr. Du kan læse historien her. Danmark oplever for andet år i træk et fald i eksporten af energiteknologi, som ellers nyder stærkt politisk fokus. Det er utilfredsstillende, medgiver DI, der dog stadig ser enorm vækst på området frem mod 2020.Pensionskoncernen PFA har erkendt behovet for nye kompetencer i bestyrelsen og henter derfor blandt andet en tung profil ind fra IBM. Samtidig ændrer man i lønpolitikken, så næsten alle får bonus.Selv om energikoncernen SE har været nødt til at tage milliardstore tab på investeringer i blandt andet Stofa, så bliver administrerende direktør Niels Duedahl belønnet med en millionbonus. Det bekræfter SE's bestyrelsesformand, der ikke vil ud med, hvor stor den er.Betalingskæmpen Nets går til modangreb på Danske Banks Mobilepay med en halvfærdig dankort-app, der er Nets' svar på Mobilepays mobilbetalinger i butikkerne. Appen bliver lanceret i en betaversion, mens den endelige version forventes at være klar inden sommerferien.