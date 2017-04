Avisforside lyver om at DF-formand taler ved 1. maj

Løgn skal bekæmpe løgn. Det sker heldigvis sjældent, at en avis smider en bevidst løgn på forsiden.



Men det er netop, hvad metroXpress gør torsdag, hvor avisen skriver, at Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, er inviteret til at tale 1. maj i Fælledparken i København.



Den seneste tid har Socialdemokratiet flirtet med DF, og arbejderbevægelsens internationale kampdag er politisk set en mærkedag for især de røde partier.



Den falske historie optræder i et annonceomslag, så det umiddelbart ser ud som om, at det er en forsidehistorie på gratisavisen. Bag annoncen står gymnasielærerne.



Kampagnen søsættes for at sætte fokus på at bekæmpe falske nyheder, som er et begreb, der har vundet frem siden valgkampen i USA, hvor det var et udbredt fænomen, som nogle mener afgjorde valget.



Gymnasielærernes forening vil i den kommende tid sprede falske nyheder om partilederne på Christiansborg for at fortælle, at gymnasielærerne er gode til at klæde de unge på til at sortere i nyhedsstrømmen.



Det eneste reelle værn mod falske nyheder er gode ungdomsuddannelser, som giver børn og unge værktøjer til at skille sandt fra falsk.



Det er argumentet fra Annette Nordstrøm Hansen, formand i Gymnasieskolernes Lærerforening.



"Unge skal via deres uddannelse klædes på til at kunne gennemskue, hvad der er rigtigt og forkert. Jeg indrømmer, at vores kampagne er på kanten, men den er et forsøg på med humor at sætte denne dagsorden," siger hun.



Kampagnen kan virke selvmodsigende for nogen. At sprede falske nyheder for at bekæmpe selvsamme fænomen.



Pointen er dog ikke den samme som med ægte falske nyheder, der har misinformation som formål, lyder modargumentet.



Kristian Thulesen Dahl er varskoet om kampagnen og bifalder den.



"Det handler om at sikre, at vi har en kritisk tilgang til det, vi læser og hører i radioen og i medierne."



"Grundlæggende skal man ikke bekæmpe falske nyheder ved at bruge dem. Jeg oplever det som en spøg og en måde at få en debat i gang," siger han.



I efterårets forhandlinger om finansloven er økonomien til gymnasieuddannelserne på bordet. Der er i dette skoleår 1000 færre gymnasielærere end i sidste skoleår til det samme antal elever ifølge lærerne selv.



"Budskabet er, at uddannelse er en investering. Det her er en utrolig vigtig opgave," siger Annette Nordstrøm Hansen.



/ritzau/