Storbritanniens regering vil have fingre i Twitter-data

Storbritannien klager til Twitter, efter at mediet har begrænset myndighedernes adgang til data.



Det siger en talsperson for premierminister Theresa May onsdag ifølge Reuters.



Det er avisen The Telegraph, der citerer erhvervskilder for, at Twitter har tilbagekaldt data, der hjælper politiet og efterretningstjenester med at identificere trusler.



Det sker, fordi det sociale medie ønsker at forhindre, at firmaer bruger data til at overvåge dets brugere.



- Vi protesterer mod denne beslutning. Vi er i forhandlinger med Twitter om at få adgang til disse data, siger en talsperson til journalister.



Han tilføjer, at sociale medier bliver nødt til at spille en rolle i regeringens kamp mod terror.



/ritzau/