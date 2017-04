Ti anholdt for at levere våben til Charlie Hebdo angriber

Relateret indhold Tilføj søgeagent Charlie Hebdo Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Charlie Hebdo

Onsdag er der sket flere anholdelser i Frankrig i forbindelse med efterforskning af tidligere angreb i landet og mistanke om terrorplaner.



En fransk anklager fortæller til det fransk nyhedsbureau AFP, at man har anholdt ti personer i det østlige Paris i forbindelse med efterforskningen af mistænkte våbenhandlere.



De skal have givet våben til en af de tre angrebsmænd, der angreb satiremagasinet Charlie Hebdo i januar 2015 og senere en jødisk kosher-butik.



12 personer blev dræbt i angrebene - de fleste af dem var tegnere eller journalister.



Angriberen af den jødiske forretning i det østlige Paris var Amedy Coulibaly.



Han blev dræbt af franske sikkerhedsstyrker, efter han havde plantet sprængstoffer i butikken.



To andre angrebsmænd blev senere dræbt, da de gemte sig i et trykkeri.



Kort efter angrebene i Paris i januar 2015, anholdt belgiske myndigheder en person for våbenhandel. Dengang efterforskede myndighederne, om personen havde leveret våben til Coulibaly.



En kilde siger til AFP, at politiet i deres afhøring af de ti anholdte leder efter en forbindelse til angrebene og personer i Belgien.



Til nyhedsbureauet Reuters oplyser en juridisk kilde desuden, at man onsdag har anholdt fire personer i den vestlige Paris-forstad Trappes i en politiaktion mod terror.



Aktionen er en opfølgning på en efterforskning, der blev åbnet i februar.



Efterforskere mener ikke, at der er en presserende risiko for terror, tilføjer kilden til Reuters.



Frankrig har de seneste år oplevet flere alvorlige angreb, der har kostet adskillige mennesker livet, og sat landet i undtagelsestilstand.



Senest skød og dræbte en mand en fransk politibetjent og sårede to af hans kolleger på Paris' berømte boulevard Champs-Élysées.



