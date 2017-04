Hundredvis af politimænd er masseanholdt i nat i Tyrkiet

Relateret indhold Artikler

Myndighederne i Tyrkiet slår endnu engang hårdt ned på personer, som de mener er i ledtog med den tidligere imam Fethullah Gülen.



Tyrkiet har udstedt anholdelsesordre på over tusind mennesker, og 803 personer er anholdt i løbet af natten i Tyrkiets 81 provinser, oplyser tyrkiske tv-stationer onsdag.



De mange anholdte er anklaget for at være i ledtog med Gülen- bevægelsen, som den tyrkiske præsident, Recep Tayyip Erdogan, anklager for sidste års mislykkede kupforsøg.



Ifølge sikkerhedskilder har anholdelserne rettet sig mod bevægelsens netværk i politistyrken, og de fleste af de anholdte er politimænd.



De anholdte vil blive flyttet til hovedstaden Ankara, siger kilder.



I alt har myndighederne anholdt omkring 40.000 mennesker og fyret eller suspenderet 120.000 personer fra offentlige stillinger, såsom politimænd, lærere og embedsmænd.



De er anklaget for at være i ledtog med Gülen-bevægelsen, som i Tyrkiet anses for at være en terrororganisation.



Efter kuppet i juli sidste år udførte Erdogan den første bølge af masseanholdelser, der blev bifaldt i store dele af den tyrkiske befolkning.



Men uden for Tyrkiet har masseanholdelserne mødt kritik, ligesom det er kritiseret, at Tyrkiet fortsat er erklæret i undtagelsestilstand.



Onsdagens mange anholdelser kommer blot ti dage efter en vigtig folkeafstemning i Tyrkiet, der vil give den tyrkiske præsident væsentligt større magtbeføjelser.



Afstemningen har opdelt Tyrkiet i en ja - og nejside, der har trukket politiske spændinger hele vejen op igennem Europa.



Kritikere har hævdet, at folkeafstemningen vil føre Tyrkiet i en mere udemokratisk retning.



/ritzau/Reuters