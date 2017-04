Organisation: Pressefriheden lider under falske nyheder

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Donald Trump

Pressefriheden har aldrig været så truet, som den er nu, advarer gruppen Journalister uden Grænser, der varetager mediers rettigheder.



Det sker ved udgivelsen af gruppens årlige index over pressefrihed i verden.



Det er "den nye æra af falske nyheder og postsandhed", der får skylden for den dystre konklusion.



Især valget af Donald Trump som præsident i USA er ifølge gruppen tegn på, at pressefriheden er under pres.



- Angreb på medierne er blevet hverdag, mens tyranner stiger til magten. Vi har nået en tid, der bærer præg af postsandhed, propaganda og undertrykkelse af frihed - især i demokratier, står der i rapporten.



Ifølge Journalister uden Grænser står vi ved en skillevej, står der i rapporten.



- Donald Trumps vej til magten og brexit-kampagnen gjorde sig bemærket ved i høj grad at slå løs på medierne. Det er den anti-mediediskurs, der har skubbet verden ud i en tid af misinformation og falske nyheder, står der.



Pressens frihed er under pres eller står i "en meget alvorlig situation" i 72 lande. Det inkluderer blandt andet Rusland, Indien og Kina, skriver Journalister uden Grænser i rapporten.



Ifølge det nyudgivede indeks har næsten to tredjedele af landene oplevet, at deres situation er blevet dårligere end året før.



Antallet af lande, hvor pressens frihed var "god" eller "ret god" faldt med mere end to procent.



I Danmark kan vi dog notere en flot placering på indekset med en fjerdeplads.



Danmark er kun overgået af Norge på en førsteplads efterfulgt af Sverige og Finland.



I argumentationen for Danmarks placering bemærkes det, at vi har skrevet retten til en fri presse ind i vores grundlov.



Også Muhammed-tegningerne bliver bemærket i indekset.



/ritzau/AFP