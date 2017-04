Det skriver medierne: Virksomheders gæld til Skat er eksploderet

Børsen



Helsinge-virksomheden Wisecon, der producerer rottefælder, bliver solgt til svenske Anticimex for et trecifret millionbeløb. Omsætningen skal runde 500 mio. kr. om fem år, men virksomheden bliver i Danmark. Læs mere her. Vindmøllefirmaet Vestas kæmper for bedre fodfæste på det kinesiske marked, men slås samtidig i retten mod den kinesiske stat. Det er en svær balancegang, vurderer eksperter. Læs mere her. Cementkoncernen Aalborg Portland laver endnu et rekordregnskab, der bringer resultatet op over 1 mia. kr. Regnskabet viser kraftig vækst og en dansk afgiftslettelse vil øge investeringerne til 0,5 mia. kr. i Aalborg over tre år. Læs mere her. Danske virksomheder skylder nu over 26 mia. kr. til statskassen, hvilket er en voldsom stigning på mere end 60 pct. på blot tre år. Kun en lille del af beløbet kan inddrives, vurderer rapport.Telenor, Telia, Tele2 og 3 havde i går besøg fra EU og de svenske konkurrencemyndigheder. De fire selskaber undersøges for et muligt, ulovligt samarbejde.Ejerne af MC2 Therapeutics har henover de seneste 10 år tabt 371 mio. kr. Men ejerne melder nu om en ny, historisk stor satsning.Salget er vokset med 30 pct. for onlinesupermarkedet Nemlig.com, der nu gør sig klar til at kæmpe om de danske forbrugere mod særligt Coop og Bilka. Dog må Nemlig.com melde om røde tal på bundlinjen.En ny undersøgelse fra HR-konsulenthuset Randstad viser, at halvdelen af danskerne har lyst til at blive iværksættere. Dog svarer de samtidig, at frygten holder dem fra at kaste sig ud i det.