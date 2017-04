Relateret indhold Tilføj søgeagent TV2 Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer TV2

En kvinde i midten af 30'erne er blevet tiltalt for at have haft sex med en ung mandlig beboer fra Børnecenter Tullebølle, hvor kvinden arbejdede.



Det skriver TV2 Fyn.



Kvinden er tiltalt for flere gange at have haft sex med den 16-17-årige dreng i sit hjem, i en bil og i et skovområde på Langeland, skriver TV2 Fyn.



Det skal være sket mellem maj og juli sidste år.



Det var i oktober sidste år, at Langelands borgmester, Bjarne Nielsen (V), meldte ud, at kommunen havde politianmeldt to kvindelige medarbejdere for seksuelle krænkelser mod drenge på asylcentret.



Den anden kvinde er ifølge TV2 Fyn også blevet tiltalt.



/ritzau/