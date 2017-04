Spansk politi anholder fire mistænkt for belgisk angreb

Relateret indhold Artikler

Spansk politi har tirsdag anholdt fire mænd, der er mistænkt for at stå i forbindelse med mistænkte, der tidligere er anholdt i Belgien for angrebet i lufthavnen i Bruxelles lufthavn og metro sidste år.



Ifølge myndighederne er de fire mænd en del af i alt otte anholdte personer, der er anholdt i en større politiaktion mod mistænkte islamiske ekstremister.



Politiaktionen er sket i samarbejde med belgisk politi, og anholdelserne har fundet sted i den nordøstlige spanske region Catalonien.



- Fire af de tilbageholdte mænd er forbundet med personer, der er anholdt for angreb, der er udført i Bruxelles lufthavn og metro, siger en talsperson fra catalonsk politi.



Det står ikke klart, om de fire personer er direkte involveret i udførelsen af angrebene.



Cataloniens indenrigsminister, Jordi Jane, har i et interview med radiostationen Rac1 udtalt, at de anholdte "måske har deltaget eller samarbejdet om tidligere aktioner".



De otte anholdte lever alle i Catalonien og er mellem 31 og 39 år.



Nogle af de mistænkte er forbundet til organiserede kriminelle grupper og narkokarteller, siger politichef i catalansk politi, Josep Lluis Trapero, til spansk TV3.



Politiet har ransaget 12 ejendomme i fem catalonske byer inklusiv storbyen Barcelona i aktionen.



Belgien, hvor angrebene fandt sted 22. marts sidste år, har været i alarmberedskab siden da. Angrebene fandt sted, da selvmordsbombere angreb Zaventem lufthavn og Maalbeek metro station.



32 personer blev dræbt i angrebet, der sårede mere end 320 personer.



Islamisk Stat har taget ansvaret for angrebet. Samme gruppe menes at stå bag voldsomme terrorhandlinger i Paris i Frankrig i november 2015.



/ritzau/AFP