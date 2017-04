USA's senat samles til sjælden briefing om Nordkorea

Relateret indhold Artikler

Det amerikanske senat skal onsdag samles til en sjælden briefing om den boblende konfrontation med Nordkorea, skriver det britiske medie The Guardian.



En briefing, der understreger, at den amerikanske præsident Donald Trump er stærkt optaget af Nordkoreas udvikling af atomvåben og missilteknologi, som landet har fremvist ved flere lejligheder inden for kort tid.



Senest er Nordkorea tirsdag i færd med en angrebsøvelse nær byen Wonsan, lyder det fra Sydkorea tirsdag ifølge Reuters.



Øvelsen sker samme dag som årsdagen for grundlæggelsen af den nordkoreanske hær.



Donald Trump har i længere tid påtalt Nordkoreas militære provokationer og har advaret landet om, at USA ikke vil være bleg for at gengælde provokationerne.



Senest har Trump holdt et møde med FN-ambassadører mandag, hvor han har understreget, at USA vil stoppe Nordkoreas fremfærd.



- Denne status quo i Nordkorea er uacceptabel, og rådet må være klar til at indføre flere og stærkere sanktioner mod Nordkorea og dets atom- og missilprogram, sagde Trump mandag.



Samme dag sendte det amerikanske militær også en ubåd med plads til atommissiler - USS Michigan - af sted mod den koreanske halvø, skriver nyhedsbureauet AFP.



Amerikanske myndigheder har forklaret, at der er tale en et "rutinemæssigt besøg", som skal "understrege alliancen mellem den amerikanske og sydkoreanske hær".



Og USA sender da også jævnligt skibe til den koreanske halvø for at sende et stærk signal til Nordkorea om den amerikanske alliance med Sydkorea.



Tidligere har Donald Trump dog forsikret om, at han er klar til at optrappe den militære tilstedeværelse.



I et interview med det amerikanske medie CNN sagde han således tidligere på måneden, at han ville sende en hel armada af skibe til regionen.



- Vi sender en armada. Meget kraftfuldt. Vi har ubåde. Meget kraftfulde. Langt kraftigere end vores hangarskibe, sagde Donald Trump.



/ritzau/