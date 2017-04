Det skriver medierne: Rebien lander ny post

Børsen:

Den kinesiske centralbank har i al ubemærkethed købt stort op i Vestas-aktien siden oktober 2009, og banken kræver 44 mio. kr. af tidligere Vestas-topchef Ditlev Engel og eksformand Bent Carlsen for påstået vildledning af aktiemarkedet. Det skal være slut med, at vindmøller skal favoriseres frem for solceller, når der skal bygges nye vedvarende energiprojekter med offentlige støttekroner. Det er et af de centrale budskaber fra Energikommissionen. Topchef i Vindmølleindustrien frygter for konsekvenserne. Balkortet er sådan nogenlunde fyldt op hos Novo Nordisks nyligt afgåede topchef, Lars Rebien Sørensen. Han har landet endnu en bestyrelsespost – denne gang i ingrediensvirksomheden Jungbunzlauer i Schweiz. Der er brug for konkurrence på realkreditmarkedet, og på det seneste har flere nye initiativer vakt opmærksomhed. Men fagfolk tvivler på holdbarheden a projekterne.Mens Sydbank mister flere kommuner som kunder, kan Nordea og især Danske Bank glæde sig over, at denne kundegruppe flokkes om dem. Danske Bank og Nordea er landets foretrukne banker blandt Danmarks 98 kommuner med markedsandele, som langt overstiger andelen på privatkundemarkedet.Indgangen til april indvarslede nye tider i containerfarten, der nu består af tre store alliancer. Spørgsmålet er, om det er nok til at forhindre priskrige for den notorisk pressede industri./ritzau/FINANS