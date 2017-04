Rusland afviser at have hacket dansk forsvar

Relateret indhold Artikler

Rusland afviser anklager om, at landet skulle have hacket det danske forsvar, skriver Reuters.



Rusland beskæftiger sig ikke med hacking af computere, lyder det ifølge Reuters.



Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) oplyste søndag, at en russisk gruppe har hacket det danske forsvar og skaffet sig adgang til ansattes e-mails i 2015 og 2016.



- Det er meget kontrolleret, det der foregår. Det er ikke små hackergrupper, der gør det for sportens skyld.



- Det er knyttet til efterretningstjenesterne eller centrale elementer i det russiske styre, og det er en evig kamp for at holde dem væk, siger Claus Hjort Frederiksen til Berlingske.



/ritzau/