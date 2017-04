Advokat anklager Filippinernes præsident for massemord

Relateret indhold Artikler

En filippinsk advokat har mandag udfyldt en klage til Den Internationale Straffedomstol i Haag i Holland (ICC) over den filippinske præsident, Rodrigo Duterte, og en række medlemmer af regeringen.



De anklages for forbrydelser mod menneskeheden i forbindelse med præsidentens voldsomme fremfærd over for narkokriminelle i landet.



Advokat Jude Sabio skriver i den 77 sider lange klage, at Duterte "gentagne gange, uforandret og forsat" overtræder menneskerettighederne.



Samtidig skriver han, at det under Dutertes styre er blevet "eksemplet til efterfølgelse" at begå drab på mistænkte narkokriminelle og andre kriminelle.



Sabio er advokat for Edgar Matobato, en mand der har vidnet i det filippinske senat og fortalt, at han var en del af en "dræberpatrulje", der opererede på baggrund af Dutertes ordre.



Myndighederne i Filippinerne har sagt, at der ikke er bevis for Matobatos vidneudsagn, og præsidenten har kaldt anklagerne for fabrikerede.



Sabios anklage er første kendte kommunikation til ICC om Duterte.



Foruden Duterte navngives mindst 11 medlemmer af regeringen, som ligeledes anklages for at have beordret drab på kriminelle.



Næsten 9000 personer er blevet dræbt, siden Duterte blev indsat som præsident sidste sommer.



Politiet har påstået, at en tredjedel af drabene er sket i selvforsvar under politiaktioner.



Menneskerettighedsgrupper har udtalt, at de resterende drab er begået af selvbestaltede vagtværn, der opererer sammen med politiet, eller er politimænd, der handler forklædt som vagtværn.



Politiet har benægtet dette.



/ritzau/