Geranium-chef skal gøre dansk kok til verdens bedste

Det er hverken blevet til bronze, sølv eller guld til Danmark ved de seneste to udgaver af verdensmesterskabet for kokke, Bocuse d'Or.



Men det skal der laves om på. Derfor får Danmarks nye Bocuse d'Or-kandidat, Kenneth Toft-Hansen, en mentor i skikkelse af kokken Rasmus Kofoed. Det skriver Bocuse d'Or Danmark i en pressemeddelelse.



Rasmus Kofoed er den eneste kok i verden, som har hjembragt både bronze, sølv og guld ved Bocuse d'Or-konkurrencer i Lyon. Han er desuden medejer af Danmarks eneste trestjernede Michelin-restaurant, Geranium.



- Vi er meget glade for at knytte Rasmus Kofoed til os. Det er helt enestående, at vi i Danmark nu kan trække på en kapacitet som ham, der kan inspirere Kenneth Toft-Hansen i forberedelserne til de kommende konkurrencer, siger formanden for Bocuse d'Or i Danmark, Ritt Bjerregaard.



Kenneth Toft-Hansen er køkkenchef på det nedbrændte Svinkløv Badehotel og var dansk kandidat for to år siden. Her fik han en sølvmedalje ved de europæiske mesterskaber og kom på en sjetteplads ved konkurrencen i Lyon.



Rasmus Kofoed glæder sig til at skulle fungere som mentor for Kenneth Toft-Hansen.



- Bocuse d'Or er en fantastisk konkurrence. Jeg glæder mig til at give min erfaring og motivation videre til en rigtig dygtig dansk kandidat, siger Rasmus Kofoed.



- Kenneth har potentialet til at opnå en podieplads, men der er et langt stykke forinden, og han skal være mentalt forberedt for at komme i spil til en medalje.



Inden Kenneth Toft-Hansen kan deltage ved verdensmesterskabet i Lyon i 2019, skal han dog først kvalificeres ved europamesterskabet i Torino i juni 2018.



Det er dog aldrig glippet for en dansk deltager at komme med i kampen om at blive verdens bedste kok.



Kenneth Hansen overtog driften af det historiske Svinkløv Badehotel tilbage i 2015.



Hotellet brændte natten til 26. september sidste år ned til grunden. Det var en defekt tørretumbler, der var skyld i branden.



Ingen mennesker kom til skade ved branden. Arbejdet med at genrejse det nedbrændte badehotel er begyndt.



/ritzau/