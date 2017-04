Yderligere en person er anholdt for angreb i Stockholm

Relateret indhold Artikler

Yderligere en person er anholdt for angrebet i Stockholm 7. april, der kostede fire personer livet og sårede flere.



Politiet og det svenske sikkerhedspoliti har anholdt en person på baggrund af et større efterforskningsarbejde, lyder det i en pressemeddelelse fra politiet.



Personen er anholdt af svensk politi søndag. Senest 26. april skal anklageren vurdere, om man vil kræve vedkommende varetægtsfængslet yderligere.



Svensk politi har i forvejen anholdt en usbekisk mand for angrebet.



