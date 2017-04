Historisk blodigt angreb får afghanske ledere til at gå af

Relateret indhold Artikler

Et historisk voldsomt angreb på Afghanistans militær får nu den afghanske hærchef og den afghanske forsvarsminister til at trække sig.



Det oplyser landets præsident, Ashraf Ghani, via præsidentpaladsets officielle twitterkonto.



- Forsvarsminister Abdullah Habibi og hærchef Shah Shahim træder øjeblikkeligt tilbage, lyder det på Twitter.



Præsidentens talsmand, Shah Hussain Murtazawi, siger til Reuters, at det sker på baggrund af et angreb fredag i den nordlige by Mazar-i-Sharif, hvor 140 soldater mistede livet. 160 andre blev såret.



Angrebet er ifølge Reuters det blodigste angreb nogensinde begået mod en afghansk militærbase.



Angrebet skete, da Taliban-krigere forklædt i militæruniformer stormede basen i tre militære køretøjer. Her indledte de angrebet ved at skyde en raket mod porten ind til basen.



De angreb først en moské på basen. Her var soldater og andet mandskab samlet midt i fredagsbønnen.



Derpå gik de videre mod andre mål på militærbasen, oplyste en talsmand for den militære kommando i Balkh-provinsen.



Ifølge myndighederne deltog omkring ti gerningsmænd i angrebet.



Taliban-talsmand Zabihullah Mujahid meddelte fredag, at angrebet er hævn for nylige episoder, hvor højtstående Taliban-ledere er blevet dræbt.



Fratrædelserne sker samme dag, som den amerikanske forsvarsminister, Jim Mattis, besøger de amerikanske tropper i Afghanistan.



Mattis skulle også være mødtes med den afghanske forsvarsminister, men det møde må altså nu ændres.



Det er anden gang inden for et par måneder, at militante angriber en formodet sikker facilitet i Afghanistan.



Det første angreb var rettet mod et militærhospital i hovedstaden Kabul i marts. Her blev 49 mennesker dræbt og 76 såret. Islamisk Stat har taget skylden for angrebet i Kabul.



Balkh er en af de mere sikre provinser i Afghanistan. Hærens hovedkvarter i provinsen fungerer som kommandocentral for det nordlige Afghanistan.



/ritzau/Reuters