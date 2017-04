Det skriver medierne: Yousee sender EU-regning videre til kunder

Børsen:



Berlingske Business:

Jyllands-Posten Erhverv:

Københavns Andelskasse dumper på listen over de mest truede banker. Århusiansk fintech-firma har købt en tredjedel af problembanken. Hvis Missionpharma vil fjernes fra FN's sorte liste efter bestikkelsessag, må firmaet enten betale 20 mio. kr. FN eller erkende, at sagen har påført FN et milliontab. Succesen er udeblevet for Lego-arvingen Anders Kirk Johansens handelsportal for professionelle. Strategien ændres efter endnu et dårligt regnskab. TDC er klar med prisforhøjelser på mobilabonnementerne som konsekvens af EU's beslutning om, at vi skal kunne tale og gå på nettet i udlandet uden at betale ekstra. Danskerne skal vænne sig til højere mobilpriser, siger eksperter.Den regeringsnedsatte Energikommission fremlægger i dag sin længe ventede rapport, der skal vise vejen for dansk energipolitik efter 2020, og den ni mand store ekspertgruppe lægger op til nogle grundlæggende livtag med de seneste generationers energipolitik.Computerspil er blevet en milliardindustri i Danmark. Med solide spilsucceser og villige investorer i ryggen er branchen fordoblet på tre år. Og branchefolk forventer, at væksten holder tempoet de kommende år.Danmarks største chipsproducent har fart i salget. Ejeren får hele overskuddet i udbytte og lidt til./ritzau/FINANS