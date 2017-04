Udlandsdanskere frygter nej til at få ægtefællen med hjem

Relateret indhold Artikler

Usikkerheden breder sig blandt danskere, der arbejder i udlandet og har planer om at vende hjem med en udenlandsk ægtefælle.



Sådan lyder meldingen fra flere organisationer, skriver Jyllands-Posten mandag.



Sidste sommer tvang en dom ved Menneskerettighedsdomstolen regeringen til at fjerne den såkaldte 26-års-regel, der gjorde det muligt for udlandsdanskere at vende retur, selv om de har stiftet familie i udlandet.



Nu skal alle opfylde tilknytningskravet, hvor myndighederne giver afslag på ægtefællesammenføring, hvis parret samlet set vurderes at have større tilknytning til et andet land.



Udlændingestyrelsen har netop givet det første afslag på den konto til astrofysikeren Uffe Hellsten.



Han vendte i fjor hjem til Vodskov nord for Aalborg med sin højtuddannede amerikanske hustru Quynh Doan og parrets to børn, der er danske statsborgere. Hustruen skal forlade landet senest 10. juni.



Lars Kyhnau Hansen, talsmand for foreningen Ægteskab uden Grænser, beretter om mange henvendelser fra bekymrede udlandsdanskere med ægtefæller, som ikke er EU-borgere:



"Usikkerhed og tvivl er det største problem. En del af dem kan vi berolige og sige, at de formentlig opfylder tilknytningskravet, men det er ikke alle," siger Lars Kyhnau Hansen til Jyllands-Posten.



Regeringen forsøger at begrænse skaderne med et lovforslag, der ventes at blive vedtaget i begyndelsen af maj. Det vil lade højtlønnede danskere slippe for at opfylde tilknytningskravet.



Det hjælper dog ikke selvstændige, pensionister og faglærte med lavere lønninger, lyder det fra foreningen Danes Worldwide.



Generalsekretær Anne Marie Dalgaard påpeger, at der er cirka 200.000 danskere i udlandet. Op mod 10.000 af dem risikerer fortsat at komme i klemme, vurderer hun.



