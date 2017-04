Landsholdsangriberen Nicolai Jørgensen havde en stor eftermiddag i Arnhem søndag, hvor han om nogen var manden, der sparkede Feyenoord tæt på det hollandske mesterskab.



Den 26-årige dansker stod for begge scoringer, da Feyenoord på udebane slog Vitesse med 2-0.



Med sejren rykker Feyenoord meget tættere på at snuppe mesterskabet, som vil være klubbens 15. i historien, men det første siden 1999.



Rotterdam-klubben har fire point mere end Ajax, inden hovedstadsklubben senere søndag gæster de forsvarende mestre, PSV Eindhoven.



Efter den kamp mangler holdene kun to kampe mere i ligaen, og derfor er Ajax under stort pres efter Feyenoords sejr.



Allerede efter ti minutters spil var Nicolai Jørgensen på pletten, og inden uret rundede den halve time havde han fordoblet holdets føring. En fremragende indledning på kampen.



Det blev kampens eneste scoringer, og de tre point kunne smides i bagagen og fragtes hjem til Rotterdam.



De to scoringer betyder også, at Nicolai Jørgensen rykkede fra i toppen af topscorerlisten i Æresdivisionen.



Han er nu noteret for 21 ligatræffere i sæsonen. De næste på listen har scoret 18 mål.



Den tidligere Brøndby-målmand Michael Tørnes sad på bænken for Vitesse.



